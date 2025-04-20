Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка (Tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpurea recens)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,22
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,48
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,63
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,14
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,00
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,72
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,30
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,12
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,36
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,66
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,15
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,75
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,10
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,98
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,16
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,60
Економія при броні: -1,25 грн