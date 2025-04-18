Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка (Tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpurea recens)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,30
Економія при броні: -10,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,40
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,97
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,90
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,27
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,66
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,40
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,31
Економія при броні: -8,06 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,90
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,75
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,59
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,36
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,47
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,01
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"