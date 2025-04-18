Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка (Tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpurea recens)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,81
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,47
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,14
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,03
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,62
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
32,14
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,55
Економія при броні: -1,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,37
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,40
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,45
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,60
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,80
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,52
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,22
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,71
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,85
Економія при броні: -1,79 грн