Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка (Tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpurea recens)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,88
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,87
Економія при броні: -1,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,20
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,10
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,62
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,87
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,13
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,63
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,86
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,05
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,17
Економія при броні: -6,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,84
Економія при броні: -1,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,74
Економія при броні: -5,46 грн