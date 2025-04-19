Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка (Tinctura rhizomatis cum radicibus echinaceae purpurea recens)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,29
Економія при броні: -7,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,81
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,38
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,50
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,42
Економія при броні: -1,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
24,46
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
31,39
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,37
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,86
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,35
Економія при броні: -1,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,21
Економія при броні: -0,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,57
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,90
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,82
Економія при броні: -0,95 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 125
5.0 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
24,19
Економія при броні: -0,86 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
6.3 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,50
Економія при броні: -10,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"