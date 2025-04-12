Фармакодинаміка.

Ангіопротекторний, капіляростабілізуючий, протинабряковий, протизапальний засіб. Механізм дії есцину зумовлений стабілізацією лізосомальних мембран, гальмуванням вивільнення аутолітичних клітинних ферментів, внаслідок чого знижується розпад мукополісахаридів і поліпшуються трофічні процеси у стінках венозних судин і навколишній сполучній тканині. Препарат зменшує патологічно підвищену судинно-тканинну проникність, запобігаючи транскапілярній фільтрації низькомолекулярних білків, електролітів і рідини у міжклітинний простір, підвищує тонус венозної стінки, усуває венозний застій (особливо у нижніх кінцівках), зменшує периферичні набряки, відчуття тяжкості у ногах, підвищену втомлюваність, напруженість, свербіж, біль.

Фармакокінетика.

При пероральному прийомі есцин швидко адсорбується, переважно з дванадцятипалої кишки. Підлягає вираженому ефекту «першого проходження» крізь печінку. У тканинній рідині і плазмі крові есцин зв’язується з білками (приблизно 84%) і холестерином. Метаболізується у печінці. Виводиться з організму із сечею та жовчю у вигляді метаболітів.