фармакодинаміка. Екстракт кінського каштана (Aesculus hippocastanum) містить біофлавоноїди (кверцетин, кемпферол та їх диглікозилпохідні), тритерпенові сапоніни (есцин, просапогенін), проантоціанідин А 2 та кумарини (ескулін та фраксин). Тритерпенові сапоніни типу β-амірину утворюють складну суміш β-есцину, криптоесцину, α-есцину та есцинолів. До того ж у препараті виявлені флавонолглікозиди. Кінський каштан також містить дубильні речовини, аміни, амінокислоти, сечову кислоту, фітостерин, смоли, епікатехін, лимонну кислоту, лейкоціанідин, жирні кислоти, такі як олеїнова та лінолева.

Екстракти листя Aesculus hippocastanum багаті на вуглеводи та антоціани. У квітах кінського каштана виявлено щонайменш 43 компоненти (флавоноїди, фенолокислоти, флаваноли, кумарини та ін.). Кумарини, зокрема ескулетин, скополетин та фраксетин, є інгібіторами ліпоксигеназних та ЦОГ-шляхів метаболізму арахідонату і таким чином діють як протизапальні засоби. Кора кінського каштана, багата на кумарини (наприклад, ескулін, фраксетин), особливо застосовується при лікуванні геморою. До того ж кумарин ескулін покращує судинний опір, сприяє тонізуванню стінки вен. Повідомлялося також, що кумарини є ефективними поглиначами АФК та мають здатність перешкоджати окиснювальному стресу. Серед основних діючих речовин кори кінського каштана називають й флаван-3-оли; таким чином, на відміну від насіння, ефективність кори може бути переважно результатом поліфенольних компонентів. Високий антиоксидантний потенціал є відмінною рисою флаван-3-олів, зокрема проціанідинів, присутніх в корі. Кумарини часто пов’язані з антикоагулянтними ефектами, тоді як для проціанідинів продемонстрований деякий антиагрегаційний вплив. Флавоноїди кінського каштана, які чинять ангіопротекторну дію, також є добре відомими потужними антиоксидантами. В експерименті на тваринних моделях Aesculus hippocastanum підвищує антиоксидантну захисну систему організму та запобігає перекисному окисненню ліпідів. Ще однією сполукою, яка представляє інтерес, є проантоціанідин А 2 , димерний проціанідин, що утворюється в результаті конденсації мономерних флаванолів та є сильним інгібітором окисної активності.

Екстракт Aesculus hippocastanum показав кращі антирадикальні властивості порівняно з його основним активним інгредієнтом, есцином, ймовірно через потенційну синергетичну взаємодію суміші сполук, присутніх у рослинному екстракті.

Екстракт кінського каштана впливає на капіляри та вени, має протинабрякову, протизапальну та венотонізуючу дію. Передбачувані механізми дії включають селективну зміну проникності стінки судин, це дозволяє підвищити чутливість кальцієвих каналів до молекулярних іонів та, відповідно, приводить до підвищення венозного та артеріального тонусу. Також встановлено й інші механізми, такі як інгібування еластази та гіалуронідази, запобігання активації лейкоцитів та вплив на капілярну фільтрацію, що супроводжується зниженням проникності капілярів та вен. Це, зі свого боку, посилює мікроциркуляцію і доставку кисню до тканин. У плацебо-контрольованих дослідженнях екстракт насіння кінського каштана значно зменшував симптоми хронічної венозної недостатності (біль у ногах, свербіж, відчуття втоми в ногах або напруженість), об’єм нижніх кінцівок та набряки.

Есцин (що складається з тритерпеноїдних сапонінів α-есцину та β-есцину) та просапогенін є найбільш цінними компонентами екстракту насіння Aesculus hippocastanum. Есцин, основна активна речовина кінського каштана, володіє потужною протизапальною активністю. Також зменшує проникність капілярів і таким чином сприяє запобіганню витоку рідини в навколишні тканини та, відповідно, розвитку набряків. Есцин інгібує гіалуронідазу, що бере участь у деградації протеогліканів. Модуляція активності гіалуронідази може відігравати роль у змінах стану шкіри та рефрактерних виразках, пов’язаних з прогресуючим серцево-судинним захворюванням.

Есцин продемонстрував клінічно значущу активність при хронічній венозній недостатності, геморої та післяопераційних набряках. Так, в контрольованому клінічному дослідженні була показана ефективність есцину, співставна з компресійною терапією. Основні механізми дії β-есцину пов’язані з підвищенням чутливості ендотелію судин до іону кальцію, вивільненням оксиду азоту і зниженням катаболізму мукополісахаридів, що знижує проникність дрібних судин та посилює скорочувальну активність гладком’язових клітин венозної стінки, тим самим покращуючи тонус судин. Такі властивості, як, наприклад, посилення продукції і вивільнення простагландину F 2 , антагонізм до гістаміну, ще більше підкреслює широкий спектр механізмів терапевтичної активності есцину.

До того ж β-есцин і Aesculus hippocastanum виявляють віруліцидну та імуномодулюючу активність щодо оболонкових вірусів: вірусу простого герпеса 1-го типу (HSV-1), вірусу везикулярного стоматиту in vitro, мають віруліцидну активність щодо респіраторно-синцитіального вірусу (RSV). Ба більше, у тваринній моделі легеневої RSV-інфекції застосування препарату Aesculus hippocastanum покращувало перебіг гострого захворювання, про що свідчить зниження титрів RSV у легенях та ослаблення процесу запалення дихальних шляхів. β-есцин пригнічує активацію NF-κB, який відіграє важливу роль у реплікації HSV-1.

Aesculus hippocastanum володіє деякою протимікробною активністю щодо Proteus vulgaris і Listeria monocytogenes. β-есцин є ефективною антибактеріальною рослинною сполукою, переважно щодо грампозитивних Staphylococcus epidermidis та Staphylococcus aureus, залежно від концентрації. Екстракти кори кінського каштану загалом продемонстрували слабку антибактеріальну активність (MIC≥0,625 мг/мл) та бактеріостатичний потенціал (MBC/MIC≥16) щодо як грампозитивних, так і грамнегативних бактерій.

Дослідження на тваринах показало, що екстракт кінського каштана підвищує функціональну активність фібробластів, покращує міцність рани на розтягування, організацію колагену та загоєння.

Дослідження in vivo виявили високу гіпоглікемічну активність есцину (Ia, Ib, IIa та IIb) та його похідних. У дослідженні насіння Aesculus hippocastanum показало сприятливий вплив на функціональні властивості нирок та мікроскопічні ознаки покращення при діабетичній нефропатії. До того ж екстракт кінського каштана знижував експресію MMP-9 і залежно від часу підвищував або знижував експресію MMP-1 у ранах тварин з експериментальним цукровим діабетом.

Доклінічні дослідження безпеки очищеного екстракту насіння кінського каштана не показали пероральної токсичності, мутагенної або тератогенної активності. Жодних тератогенних ефектів не спостерігалося у тварин, які отримували дуже високі дози екстракту перорально, хоча маса тіла плода була знижена порівняно з контрольною групою.

Фармакокінетика. Сполуки кінського каштана погано всмоктуються у травному тракті (12,5%). Максимальна активність препарату проявляється через 16 год після прийому внутрішньо. Есцин та його метаболіти виводяться нирками та з жовчю; також було продемонстровано його черезшкірне всмоктування.