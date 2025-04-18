Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
158,20 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
145,80
Економія при броні: -17,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
162,10
Економія при броні: -32,50 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
158,20 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
144,21
Економія при броні: -4,76 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
158,20 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
158,20 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
144,61
Економія при броні: -12,61 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
164,98
Економія при броні: -8,26 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
158,20 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
143,47
Економія при броні: -12,34 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
287,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
162,00
Економія при броні: -32,40 грн