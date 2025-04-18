Київ (адресу не вказано)
Доступно в 444 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
169,83
Економія при броні: -9,57 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
162,73
Економія при броні: -7,97 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
162,17
Економія при броні: -4,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
192,20
Економія при броні: -41,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
156,60 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ескувіт® краплі флакон-крапельниця 25 мл №1
Корпорація Артеріум
161,69
Економія при броні: -6,25 грн
Ескувіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №40
Корпорація Артеріум
284,30 грн