Препарат можна застосовувати у педіатричній практиці.

Застосовувати тільки за призначенням та під контролем лікаря при доведеній наявності порушень (пригнічення) клітинного імунітету.

Вводити внутрішньом’язово щоденно дітям віком до 1 року — по 1 мг; 1–3 років — по 1–2 мг; 4–6 років — по 2–3 мг; 7–14 років — по 3–5 мг протягом 3–10 днів залежно від проявів порушень імунітету. При необхідності проводити повторний курс лікування (через 1–6 місяців).