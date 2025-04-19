Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
52,53
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
284,78
Економія при броні: -15,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
290,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
290,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
162,70
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
28,76
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
325,27
Економія при броні: -19,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
277,55
Економія при броні: -24,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
126,73
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
290,00
Економія при броні: -37,00 грн