Київ (адресу не вказано)
Доступно в 419 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
277,40
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
311,06
Економія при броні: -37,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
183,36
Економія при броні: -10,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
299,60
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
291,45
Економія при броні: -11,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
277,40
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
138,81
Економія при броні: -6,00 грн