Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
290,11
Економія при броні: -13,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
318,07
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
283,28
Економія при броні: -18,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
273,09
Економія при броні: -15,77 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
292,89
Економія при броні: -28,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
291,00
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
26,30
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
276,54
Економія при броні: -19,32 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
57,06
Економія при броні: -5,62 грн