Харків (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
309,97
Економія при броні: -11,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
174,59
Економія при броні: -8,39 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
242,17
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
220,50
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
137,91
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
260,54
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма