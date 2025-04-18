Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
287,26
Економія при броні: -19,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
181,88
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
163,73
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
137,65
Економія при броні: -5,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
306,60
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
139,34
Економія при броні: -11,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Тималін ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон №10
ФЗ Біофарма
312,30 грн