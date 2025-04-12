Фармакодинаміка.

Метронідазол — похідне 5-нітроімідазолу, активний проти анаеробних найпростіших та анаеробних бактерій. Метронідазол ефективний відносно Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, Gardnerella vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia spp., а також облігатних анаеробів: Bacteroides spp. (B. fragilis, B. distasonis, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus, B. ovatus), Fusobacterium spp. та деяких грампозитивних мікроорганізмів: Eubacterium spp., Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.

Метронідазол для зовнішнього застосування має незначну антиоксидантну активність.

Установлено, що метронідазол значно зменшує продукування нейтрофілами активного кисню, гідроксильних радикалів та перекису водню, які є потенційними окислювачами і можуть нанести шкоду тканинам у місці запалення.

Механізм дії метронідазолу полягає у біохімічному відновленні 5-нітрогрупи метронідазолу внутрішньоклітинними транспортними протеїнами анаеробних мікроорганізмів і найпростіших. Відновлена 5-нітрогрупа метронідазолу взаємодіє з ДНК мікроорганізмів, пригнічуючи її синтез, що призводить до загибелі мікроорганізмів.

При місцевому застосуванні препарат ефективний проти вугрів, однак механізм цієї дії повністю не вивчений.

Фармакокінетика.

При зовнішньому застосуванні абсорбція препарату є мінімальною і тільки незначну кількість лікарського засобу знаходять у плазмі крові. Абсорбований метронідазол проникає через плацентарний та гематоенцефалічний бар'єри. Максимальна концентрація у крові досягає 66 мг/мл (якщо наносити 1 г гелю, що еквівалентно 7,5 мг метронідазолу).