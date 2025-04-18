Київ
Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)

Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 251 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
225,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
228,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
242,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
300,25
Економія при броні: -35,23 грн
265,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
246,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
270,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
246,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
256,63 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
243,13 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
241,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
246,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
226,35 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
231,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
268,79
Економія при броні: -35,35 грн
233,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
223,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
225,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
241,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
242,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
271,75
Економія при броні: -32,47 грн
239,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
228,02 грн
ГоловнаКошикОбране