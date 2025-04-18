Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
300,25
Економія при броні: -35,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
268,79
Економія при броні: -35,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
271,75
Економія при броні: -32,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз