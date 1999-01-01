Київ
Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X01
Метронідазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B X
Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X01
Метронідазол
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Розамет®
Крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
206,60
грн
в 857 аптеках
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Метрогіл®
Гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
214,92
грн
в 716 аптеках
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Форма випуску
гель д/зовн. застос.
крем
Дозування
1 %
Пакування
туба 25 г
туба 30 г
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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