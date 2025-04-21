Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
303,31
Економія при броні: -38,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
275,60
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
300,73
Економія при броні: -35,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
275,60
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
274,85
Економія при броні: -39,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
301,92
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
265,70
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
260,00
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
260,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
247,80
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
291,86
Економія при броні: -39,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
260,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
278,20
Економія при броні: -29,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
275,60
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
304,09
Економія при броні: -39,07 грн