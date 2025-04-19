Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
269,82
Економія при броні: -37,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
269,38
Економія при броні: -36,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
276,01
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
258,70
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
258,70
Економія при броні: -23,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
269,87
Економія при броні: -40,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
269,09
Економія при броні: -40,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
258,70
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
273,89
Економія при броні: -41,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
272,55
Економія при броні: -43,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
273,43
Економія при броні: -47,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
271,41
Економія при броні: -45,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
271,47
Економія при броні: -45,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
266,72
Економія при броні: -34,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
267,83
Економія при броні: -41,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз