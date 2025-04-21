Метрогіл® гель (Metrogyl® gel)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
273,60
Економія при броні: -42,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
272,00
Економія при броні: -41,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
260,10
Економія при броні: -19,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
270,45
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
269,07
Економія при броні: -38,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
272,53
Економія при броні: -40,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
271,13
Економія при броні: -38,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
301,80
Економія при броні: -36,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,80
Економія при броні: -19,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
260,10
Економія при броні: -19,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
259,30
Економія при броні: -18,90 грн