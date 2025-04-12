Лікарський засіб слід застосовувати тільки зовнішньо та для інгаляцій.

Не наносити на слизові оболонки, у тому числі носа та на зону навколо очей. Не застосовувати препарат у ділянці обличчя. Наносити винятково на здорову шкіру.

Необхідно звернути увагу на те, щоб діти не торкалися своїми руками ділянок шкіри, на які було нанесено препарат. Після застосування мазі руки слід ретельно вимити.

При випадковому потраплянні лікарського засобу в ніс або на обличчя дітей може виникнути апное через спазм голосової щілини (ларингоспазм) − це стан, що вимагає невідкладної медичної допомоги.

Нашкірне застосування дітям віком від 2,5 до 4 років не рекомендується через відсутність достатніх даних.

Інгаляції дітям віком до 12 років не рекомендуються. Інгаляції для дітей шкільного віку повинні здійснюватися під наглядом дорослих.

Якщо з'являються задишка, підвищення температури тіла або гнійне мокротиння, слід обов'язково звернутися до лікаря.