Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,04
Економія при броні: -5,57 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,21
Економія при броні: -5,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,98
Економія при броні: -7,99 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
158,09
Економія при броні: -23,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,88
Економія при броні: -9,77 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
155,89
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
164,90
Економія при броні: -39,20 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,85
Економія при броні: -29,16 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
159,13
Економія при броні: -23,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,30
Економія при броні: -8,99 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
155,25
Економія при броні: -9,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
136,94
Економія при броні: -27,25 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,84
Економія при броні: -19,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
139,54
Економія при броні: -29,85 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
155,39
Економія при броні: -19,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
136,74
Економія при броні: -23,43 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
156,72
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
143,18
Економія при броні: -7,65 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
159,43
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
144,45
Економія при броні: -9,29 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
161,29
Економія при броні: -10,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
128,85
Економія при броні: -12,16 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
151,53
Економія при броні: -8,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
134,79
Економія при броні: -21,48 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
152,41
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,27
Економія при броні: -24,96 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
146,43
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
136,02
Економія при броні: -7,98 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
153,79
Економія при броні: -18,51 грн