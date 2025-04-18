Київ
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 218 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
115,40 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
115,40 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
158,24
Економія при броні: -9,87 грн
148,37 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
161,31
Економія при броні: -10,06 грн
151,25 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
150,30 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
149,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
157,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,50
Економія при броні: -4,55 грн
133,95 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
153,84
Економія при броні: -5,06 грн
148,78 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
136,91
Економія при броні: -25,60 грн
111,31 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,54
Економія при броні: -19,47 грн
135,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
113,25 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
146,86
Економія при броні: -35,55 грн
111,31 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
158,57
Економія при броні: -23,50 грн
135,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
115,50 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
143,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
143,13
Економія при броні: -4,72 грн
138,41 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
156,54
Економія при броні: -5,16 грн
151,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,39
Економія при броні: -26,08 грн
111,31 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
155,08
Економія при броні: -6,82 грн
148,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,88
Економія при броні: -6,35 грн
132,53 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,04
Економія при броні: -14,53 грн
139,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,75
Економія при броні: -7,41 грн
131,34 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
140,85
Економія при броні: -7,52 грн
133,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
126,32
Економія при броні: -12,84 грн
113,48 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,75
Економія при броні: -19,66 грн
135,09 грн
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