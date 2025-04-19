Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
158,66
Економія при броні: -49,99 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,43
Економія при броні: -24,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
160,30
Економія при броні: -34,60 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
153,48
Економія при броні: -44,77 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
117,91
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,53
Економія при броні: -46,22 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
117,99
Економія при броні: -5,75 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
175,80
Економія при броні: -50,10 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
170,80
Економія при броні: -45,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен