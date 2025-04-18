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Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 235 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
103,22 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
115,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
138,65
Економія при броні: -37,09 грн
101,56 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
134,67
Економія при броні: -20,51 грн
114,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
152,96
Економія при броні: -27,30 грн
125,66 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
157,69
Економія при броні: -5,83 грн
151,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
109,51 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
124,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
121,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
132,38 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
168,51 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
103,40 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
156,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
134,91
Економія при броні: -32,52 грн
102,39 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
150,77
Економія при броні: -39,02 грн
111,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
110,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
171,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
167,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
135,89
Економія при броні: -23,42 грн
112,47 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
146,24
Економія при броні: -6,32 грн
139,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,10
Економія при броні: -24,63 грн
112,47 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
147,39
Економія при броні: -7,47 грн
139,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
108,70 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
135,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
135,25 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
137,88 грн
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