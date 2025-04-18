Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
138,65
Економія при броні: -37,09 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
134,67
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
152,96
Економія при броні: -27,30 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
157,69
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
134,91
Економія при броні: -32,52 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
150,77
Економія при броні: -39,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
135,89
Економія при броні: -23,42 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
146,24
Економія при броні: -6,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
137,10
Економія при броні: -24,63 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
147,39
Економія при броні: -7,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен