Київ
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс (Eucalyptus cold balm dr. Theiss)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
136,45
Економія при броні: -24,31 грн
112,14 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,28
Економія при броні: -17,49 грн
136,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,01
Економія при броні: -45,45 грн
108,56 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
157,26
Економія при броні: -6,14 грн
151,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
117,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
143,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
143,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
156,60
Економія при броні: -14,04 грн
142,56 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
161,27
Економія при броні: -9,89 грн
151,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
138,45
Економія при броні: -5,92 грн
132,53 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
154,51
Економія при броні: -11,95 грн
142,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
123,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
152,90 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
173,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
159,15
Економія при броні: -18,17 грн
140,98 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
161,75
Економія при броні: -10,31 грн
151,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
123,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
156,01
Економія при броні: -43,73 грн
112,28 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
160,53
Економія при броні: -9,27 грн
151,26 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
141,19
Економія при броні: -28,91 грн
112,28 грн
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 20 г №1
Натурварен
161,98
Економія при броні: -10,54 грн
151,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
107,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Евкаліптовий бальзам від застуди др. Тайсс мазь банка 50 г №1
Натурварен
139,30
Економія при броні: -13,10 грн
126,20 грн
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