Лів.52® (Liv.52®)
Лів.52 ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 таблетка містить порошки коренів каперців трав'янистих (Capparis spinosa) — 65 мг; насіння цикорію дикого (Cichorium intybus) — 65 мг; пасльону чорного (Solanum nigrum) — 32 мг; касії західної (Cassia occidentalis) — 16 мг; кори терміналії аржуни (Terminalia arjuna) — 32 мг; тамариксу кальського (Tamarix gallica) — 16 мг; насіння деревію звичайного (Achillea millefolium) — 16 мг; заліза оксиду (Mandur bhasma) — 33 мг; які оброблені водним екстрактом з: екліпти білої (Eclipta alba), філантусу гіркого (Phyllanthus amarus), коріння берхавії розлогої (Boerhaavia diffusa), стебел тіноспори серцелистої (Tinospora cordifolia), коренеплодів редьки посівної (Raphanus sativus), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis), кореневища свинчатки цейлонської (Plumbago zeylanica), насіння ямбелі смородинової (Embelia ribes), плодів міраболанового дерева (Terminalia chebula), рутки лікарської (Fumaria officinalis);
допоміжні речовини: магнію стеарат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, натрію карбоксиметилцелюлоза, кремнію діоксид колоїдний безводний.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі, двоопуклі таблетки зеленувато-сірого кольору із світлими та темними вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.
Код АТХ А05.
Фармакологічні властивості
Комбінований рослинний гепатопротекторний засіб. Захищає паренхіму печінки від дії токсичних агентів. Гепатопротекторна дія препарату обумовлена антиоксидантними і мембраностабілізуючими властивостями компонентів, що входять до його складу. Препарат підвищує рівень ендогенних токоферолів у гепатоцитах і рівень цитохрому Р450. Лів.52® стимулює біосинтез білків і фосфоліпідів. Сприяє відбудові гепатоцитів, зменшує дегенеративні, жирові і фіброзні зміни, посилює внутрішньоклітинний обмін.
Препарат регулює рівень плазмових білків крові, нормалізує співвідношення альбумін/глобулін. Забезпечує нормалізацію рівня плазмових трансаміназ, холестерину, тригліцеридів, зменшуючи прояви дисліпідемії. Знижує показники білірубіну і лужної фосфатази. Підвищує здатність печінки до депонуванню глікогена.
Покращує колоїдні властивості жовчі, попереджає утворення жовчних каменів. Покращує скоротливу функцію жовчного міхура. Покращує процеси травлення і засвоєння їжі. Стимулює гемопоез.
При алкогольному ураженні печінки препарат знижує рівень етанолу в крові і сечі; підвищує активність ацетальдегіддегідрогеназі, що сприяє зниженню рівня ацетальдегіду; запобігає зв'язуванню ацетальдегіду з білками клітини, прискорює його виведення.
Показання
Комплексне лікування та профілактика хронічних дифузних захворювань печінки, алкогольного ураження печінки, радіоактивних та хіміотерапевтичних уражень печінки. Як засіб для підвищення стійкості організму при гепатотоксичних ураженнях, для прискорення одужання в період реконвалесценції після тяжких захворювань, перенесених операцій. Холецистоангіохоліт та дискінезії жовчовивідних шляхів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату та до інших рослин родини Айстрових (Складноцвіті). Жовчокам'яна хвороба. Гострі запальні захворювання шлунка та кишечнику. Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні Лів.52® та ібупрофену рівень останнього в організмі зменшується внаслідок затримки абсорбції. При застосуванні одночасно з тетрацикліном або доксицикліном зменшується біодоступність антибіотиків.
Особливості застосування
Є повідомлення про розвиток епідермального некролізу у хворих на хронічний і гострий інфекційний гепатит, які приймали Лів.52®.
При гострому інфекційному гепатиті препарат застосовують за призначенням лікаря з обережністю.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Таблетки Лів.52® приймають внутрішньо.
Дорослим і дітям віком від 14 років призначають по 2 таблетки 3 рази на добу.
Дітям віком від 6 до 14 років призначають по 1 таблетці 3 рази на добу.
Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.
При алкогольному ураженні печінки дорослим призначають по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 1 місяця, потім по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 6–12 місяців.
Діти.
Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 6 років не встановлена, тому протипоказано його призначати цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
Випадків передозування не спостерігалося. Можливе запаморочення чи посилення проявів побічних реакцій. Специфічний антидот відсутній. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
З боку шкіри та підшкірної клітковини: гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, тяжкі шкірні реакції, в т.ч. токсичний епідермальний некроліз.
З боку травного тракту: диспептичні явища, нудота, послаблення випорожнення.
При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 таблеток у пластиковій банці; по 1 банці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хімалая Драг Компані.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Макалі, Бангалор — 562 123, Індія.