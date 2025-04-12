Комбінований рослинний гепатопротекторний засіб. Захищає паренхіму печінки від дії токсичних агентів. Гепатопротекторна дія препарату обумовлена антиоксидантними і мембраностабілізуючими властивостями компонентів, що входять до його складу. Препарат підвищує рівень ендогенних токоферолів у гепатоцитах і рівень цитохрому Р450. Лів.52® стимулює біосинтез білків і фосфоліпідів. Сприяє відбудові гепатоцитів, зменшує дегенеративні, жирові і фіброзні зміни, посилює внутрішньоклітинний обмін.

Препарат регулює рівень плазмових білків крові, нормалізує співвідношення альбумін/глобулін. Забезпечує нормалізацію рівня плазмових трансаміназ, холестерину, тригліцеридів, зменшуючи прояви дисліпідемії. Знижує показники білірубіну і лужної фосфатази. Підвищує здатність печінки до депонуванню глікогена.

Покращує колоїдні властивості жовчі, попереджає утворення жовчних каменів. Покращує скоротливу функцію жовчного міхура. Покращує процеси травлення і засвоєння їжі. Стимулює гемопоез.

При алкогольному ураженні печінки препарат знижує рівень етанолу в крові і сечі; підвищує активність ацетальдегіддегідрогеназі, що сприяє зниженню рівня ацетальдегіду; запобігає зв'язуванню ацетальдегіду з білками клітини, прискорює його виведення.