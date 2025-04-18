Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
344,42
Економія при броні: -21,48 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
301,93
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
306,18
Економія при броні: -10,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
311,20
Економія при броні: -39,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
314,17
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
339,37
Економія при броні: -16,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
310,21
Економія при броні: -31,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
344,04
Економія при броні: -20,97 грн