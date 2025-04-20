Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
299,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
304,44
Економія при броні: -22,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
338,07
Економія при броні: -15,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
287,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
287,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
327,14
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
299,46
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
290,42
Економія при броні: -20,94 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
308,56
Економія при броні: -26,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
340,80
Економія при броні: -34,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
287,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
303,04
Економія при броні: -24,12 грн