Харків (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
298,81
Економія при броні: -23,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
299,89
Економія при броні: -30,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
301,98
Економія при броні: -13,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая