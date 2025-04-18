Київ (адресу не вказано)
Доступно в 476 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
353,40
Економія при броні: -75,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
339,16
Економія при броні: -16,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
315,86
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
336,23
Економія при броні: -13,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
360,41
Економія при броні: -10,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
324,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
299,64
Економія при броні: -11,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
301,55
Економія при броні: -29,56 грн