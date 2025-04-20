Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
310,31
Економія при броні: -30,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
286,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
346,51
Економія при броні: -17,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
305,11
Економія при броні: -25,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
293,72
Економія при броні: -33,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
308,51
Економія при броні: -23,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
309,12
Економія при броні: -47,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
335,35
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
326,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лів.52® таблетки банка пластикова №100
Хімалая
312,81
Економія при броні: -47,11 грн