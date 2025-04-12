Гепавал® (Hepaval®)
Гепавал інструкція із застосування
Склад
Глутатіон - 600 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Глутатіон — трипептид, що є природним компонентом клітин усіх тканин організму. Його значне поширення пов’язане з великим спектром біологічних функцій і має фундаментальне значення для численних біохімічних та метаболічних процесів.
Сульфгідрильні групи цистеїну, що входить до складу глутатіону, є потужними нуклеофільними агентами. У зв’язку з цим вони стають основною ціллю електрофільної атаки хімічних речовин або їх активних метаболітів, що приводить до інактивації потенційно токсичних екзогенних речовин. Таким чином, препарат чинить захисну дію на життєво важливі нуклеофільні ділянки, при атаці на які розпочинається процес пошкодження клітин.
Крім того, глутатіон, відновлений у результаті взаємодії з великою кількістю окиснених органічних метаболітів, утворює менш токсичні кон’юговані сполуки, які у подальшому легше метаболізуються і виводяться у складі меркаптурових кислот.
З огляду на ці властивості глутатіон призначають у разі реакцій гепатотоксичності, механізмами розвитку яких можуть бути етиловий або медикаментозний гепатотоксикоз, або патогенетично зумовлений гепатотоксикоз, пов’язаний із порушеннями механізмів детоксикації.
Фармакокінетика. Після в/в введення глутатіон переважно розподіляється в еритроцитах, тоді як у плазмі крові швидко розщеплюється гамма-глутамілтранспептидазою та гамма-глутамілциклотрансферазою. Таким чином, рівень відновленого глутатіону в плазмі крові, навіть після високих доз, є незначним (Cmax у плазмі крові приблизно 1 нмоль/мл через 5 хв після в/в введення 600 мг), тоді як рівні метаболіту цистеїну є вищими (Cmax у плазмі крові приблизно 17 нмоль/мл). Концентрація в крові, визначена на цільній крові, досягає значення близько 100 нмоль/мл через 5–10 хв після в/в введення 600 мг глутатіону. Концентрація препарату в крові поступово знижується, майже досягаючи вихідних значень приблизно через 60 хв після введення.
Показання Гепавал
профілактика нейропатії, індукованої хіміотерапією цисплатином або іншими подібними речовинами.
Застосування Гепавал
при найтяжчому ступені ураження: 600–1200 мг (1–2 флакони) на добу шляхом в/м або повільного в/в введення.
При середньому ступені ураження застосовують половину вищезазначеної дози.
Підготовка препарату до введення. У разі в/м застосування препарат потрібно повністю розчинити безпосередньо у флаконі із застосуванням розчинника, що знаходиться у комплекті.
У разі в/в застосування препарат потрібно розчинити розчинником із комплекту (вода для ін’єкцій) і вводити або шляхом безпосередньої повільної ін’єкції, або шляхом інфузії після додавання приготовленого р-ну до щонайменше 20 мл стерильного р-ну для інфузії.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.
Побічна дія
у рідкісних випадках можливий розвиток нудоти, блювання, головного болю, а також висипань на шкірі. Зазначені реакції зазвичай зникають після припинення терапії.
Особливості застосування
застосування у період вагітності чи годування грудьми. Хоча глутатіон не проявляв жодних ознак ембріо- та фетотоксичності під час експериментальних досліджень, не рекомендується його застосування вагітним та жінкам, які годують грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Глутатіон не впливає на здатність керувати транспортними засобами або використовувати інші механізми.
Діти. Можливість застосування у дітей не вивчалася.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідомо.
Передозування
відсутня інформація щодо передозування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Відновлений р-н стабільний протягом приблизно 2 год під час зберігання при кімнатній температурі і протягом принаймні 8 год при зберіганні при температурі від 0–5 °C.
Зберігати в недоступному для дітей місці.