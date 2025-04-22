Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1932,60
Економія при броні: -109,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1934,30
Економія при броні: -111,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1932,60
Економія при броні: -109,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1233,27
Економія при броні: -77,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2026,31
Економія при броні: -166,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1932,60
Економія при броні: -109,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1838,10
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2049,27
Економія при броні: -121,51 грн