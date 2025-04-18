Харків (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2000,08
Економія при броні: -84,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2026,44
Економія при броні: -178,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1934,30
Економія при броні: -96,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1159,56
Економія при броні: -56,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1202,25
Економія при броні: -83,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1912,72
Економія при броні: -93,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2025,69
Економія при броні: -199,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА