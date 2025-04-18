Київ
Гепавал® (Hepaval®)

Гепавал® (Hepaval®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 232 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1790,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1800,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1863,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2000,08
Економія при броні: -84,69 грн
1915,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1893,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2026,44
Економія при броні: -178,00 грн
1848,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00
Економія при броні: -1,20 грн
1837,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1934,30
Економія при броні: -96,50 грн
1837,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1885,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1790,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1777,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1159,56
Економія при броні: -56,88 грн
1102,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1891,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1451,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1202,25
Економія при броні: -83,05 грн
1119,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1795,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1912,72
Економія при броні: -93,58 грн
1819,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2025,69
Економія при броні: -199,54 грн
1826,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1894,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1883,70 грн
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