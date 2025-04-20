Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1094,64
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1820,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2107,31
Економія при броні: -104,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1009,73
Економія при броні: -46,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1192,74
Економія при броні: -37,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1824,63
Економія при броні: -212,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1907,41
Економія при броні: -121,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2060,28
Економія при броні: -267,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
773,04
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1945,48
Економія при броні: -156,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1236,28
Економія при броні: -139,88 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1820,00
Економія при броні: -73,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1776,47
Економія при броні: -55,42 грн