Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1930,03
Економія при броні: -110,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2008,36
Економія при броні: -94,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1934,30
Економія при броні: -112,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1949,50
Економія при броні: -135,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1984,93
Економія при броні: -126,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2048,31
Економія при броні: -127,59 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2064,33
Економія при броні: -145,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
773,72
Економія при броні: -45,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2022,83
Економія при броні: -95,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гепавал® порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1839,00 грн