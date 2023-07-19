фармакодинаміка. Глутатіон — трипептид, природний компонент клітин усіх тканин організму, що забезпечує широкий ряд біологічних функцій в організмі та відіграє ключову роль у численних біохімічних та метаболічних процесах.

Сульфгідрильні групи цистеїну у складі глутатіону являють собою потужні нуклеофільні агенти, які є основною ціллю електрофільної атаки хімічних речовин або їхніх активних метаболітів, що спричиняє інактивацію потенційно токсичних екзогенних речовин. Завдяки цьому механізму глутатіон захищає життєво важливі нуклеофільні ділянки, з атаки на які починається процес пошкодження клітин.

Глутатіон (GSH), що був відновлений у результаті взаємодії із великою кількістю окиснених органічних метаболітів, формує менш токсичні кон’юговані сполуки, метаболізм яких відбувається легше, з їхнім подальшим виведенням у складі меркаптурових кислот.

Фармакокінетика. Після в/в введення глутатіон переважно розподіляється в еритроцитах, тоді як у плазмі крові відбувається його швидке розщеплення γ-глутамілтранспептидазою та γ-глутамілциклотрансферазою. Тому концентрація відновленого глутатіону (GSH) у плазмі крові, навіть у разі введення високих доз, є незначною (C max у плазмі крові — ≈1 нмоль/мл через 5 хв після в/в введення 600 мг), водночас визначається більш висока концентрація метаболіту — цистеїну (C max у плазмі крові — ≈17 нмоль/мл).

Концентрація глутатіону у цільній крові досягає значення ≈100 нмоль/мл через 5–10 хв після в/в введення дози 600 мг. Концентрація глутатіону в крові поступово знижується, практично досягаючи вихідних значень через ≈60 хв після в/в введення.