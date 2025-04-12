Фармакодинаміка.

Стилен чинить загоювальну дію на слизову шлунка при гастритах шляхом посилення регенеративних процесів в уражених клітинах слизової оболонки. Репаративні властивості лікарського засобу Стилен забезпечуються флавоноїдами, які стимулюють синтез білка і покращують місцеве кровопостачання.

Протизапальна активність Стилену реалізується через виражені антиоксидантні властивості, які запобігають пероксидації ліпідів, блокують утворення біореактивних форм кисню, пригнічуючи вивільнення лейкотрієну D4, спричинене Helicobacter pylori in vitro, і знижують активацію транскрипційного фактора NF-kB, асоційованого із запаленням.

Стилен захищає слизову оболонку шлунка від пошкоджувальної дії різних ульцерогенів, таких як алкоголь і нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Захист слизової шлунка від пошкодження, спричиненого алкоголем, здійснюється за рахунок пригнічення активності ксантиноксидази та оксидативного стресу. Запобігання пошкодженню слизової шлунка при застосуванні НПЗЗ забезпечується за рахунок підвищеного вивільнення ендогенного простагландину E 2 з перитонеальних нейтрофілів і зниження продукування простагландину F 1 ɑ. Стилен стимулює секрецію слизу епітелієм шлунка, при цьому не впливаючи на базальну секрецію шлункового соку та продукування соляної кислоти.

Фармакокінетика.

Стилен є рослинним лікарським засобом, і фармакокінетичні випробовування з ним не проводять.