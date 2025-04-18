Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
546,05
Економія при броні: -56,69 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
492,18
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
511,34
Економія при броні: -56,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -61,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
499,74
Економія при броні: -55,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
510,83
Економія при броні: -27,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
517,93
Економія при броні: -47,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -50,80 грн