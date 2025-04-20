Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,20
Економія при броні: -84,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
492,16
Економія при броні: -36,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
509,77
Економія при броні: -24,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
503,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
503,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
504,65
Економія при броні: -17,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -53,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
504,53
Економія при броні: -60,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
531,05
Економія при броні: -41,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
493,04
Економія при броні: -39,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
529,31
Економія при броні: -45,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
505,74
Економія при броні: -20,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
503,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
493,99
Економія при броні: -38,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -53,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
503,00
Економія при броні: -51,00 грн