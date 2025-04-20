Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
521,74
Економія при броні: -44,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
502,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
516,58
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
498,31
Економія при броні: -61,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
500,58
Економія при броні: -53,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
499,32
Економія при броні: -52,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
506,56
Економія при броні: -59,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
520,93
Економія при броні: -66,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
508,52
Економія при броні: -53,93 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
529,53
Економія при броні: -75,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
502,00
Економія при броні: -64,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
531,58
Економія при броні: -73,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
505,99
Економія при броні: -69,50 грн