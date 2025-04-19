Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
554,40
Економія при броні: -73,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
501,65
Економія при броні: -51,06 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -66,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
547,30
Економія при броні: -66,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
554,40
Економія при броні: -73,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
556,60
Економія при броні: -75,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
580,10
Економія при броні: -98,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
512,10
Економія при броні: -61,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
515,50
Економія при броні: -34,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
541,90
Економія при броні: -60,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,20
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
518,37
Економія при броні: -56,27 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех