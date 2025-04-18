Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
496,95
Економія при броні: -16,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
495,21
Економія при броні: -46,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -45,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -45,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
519,81
Економія при броні: -22,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
523,29
Економія при броні: -26,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
515,70
Економія при броні: -19,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
521,35
Економія при броні: -25,73 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
520,02
Економія при броні: -61,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
536,50
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Стилен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех