Якщо лікар не призначив інакше, препарат слід приймати дорослим та дітям віком від 12 років по 2 таблетки 3 рази на добу (загальна добова доза — 6 таблеток).

Таблетки слід ковтати, не розжовуючи, з достатньою кількістю рідини (наприклад склянка води).

Одночасно з прийомом препарату необхідно забезпечити вживання достатньої кількості рідини.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Якщо препарат переноситься добре, його можна призначати на тривалий термін.