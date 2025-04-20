Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
391,31
Економія при броні: -83,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
360,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
177,21
Економія при броні: -8,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
344,82
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
423,80
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
426,59
Економія при броні: -19,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,40
Економія при броні: -74,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
428,80
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
397,11
Економія при броні: -73,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
371,07
Економія при броні: -47,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
387,19
Економія при броні: -49,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
411,70
Економія при броні: -72,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
390,74
Економія при броні: -53,00 грн