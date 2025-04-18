Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
399,76
Економія при броні: -24,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
378,44
Економія при броні: -13,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
379,62
Економія при броні: -38,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
395,88
Економія при броні: -62,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
376,20
Економія при броні: -28,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
376,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
387,90
Економія при броні: -12,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
405,30
Економія при броні: -71,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
376,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
376,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
384,70
Економія при броні: -20,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
385,29
Економія при броні: -34,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"