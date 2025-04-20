Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
396,00
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
365,33
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,20
Економія при броні: -72,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
360,00
Економія при броні: -64,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
360,00
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
399,20
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
377,71
Економія при броні: -13,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -57,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
374,82
Економія при броні: -41,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
341,95
Економія при броні: -28,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
379,62
Економія при броні: -28,96 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
379,10
Економія при броні: -28,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
438,07
Економія при броні: -26,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
428,24
Економія при броні: -15,96 грн