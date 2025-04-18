Харків (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
357,15
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
193,61
Економія при броні: -26,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
409,00
Економія при броні: -57,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
413,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
408,89
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
238,46
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"